As contas para o Inter se classificar à Libertadores e evitar o rebaixamento

Exigência para time de Roger ir à Libertadores é de conquistar quase 80% dos pontos. Ricardo Duarte / Inter

A pausa para a data Fifa é sempre um bom momento para corrigir rotas e fazer cálculos para saber as perspectivas do Inter na reta final do Brasileirão — ainda há outra pausa em outubro. Os colorados ocupam a 10ª colocação, com 27 pontos.

A última vaga para a Libertadores, no momento, está com o Mirassol, com 35 pontos e 58,3% de aproveitamento. Na projeção atual, o time paulista terminaria o torneio com 66 pontos. Para chegar aos 67 pontos e não depender de critérios de desempate, o Inter precisa somar 40 dos 51 pontos que tem a disputar. A necessidade é de 78,4% de aproveitamento. Especializado em cálculos futebolísticos, o Departamento de Matemática da UFMG indica uma probabilidade de 6,9% de o time de Roger Machado terminar o Brasileirão entre os seis primeiros.

Para uma vaga direta, a exigência sobe um pouco, mas não muito. O quarto colocado Bahia tem 36 pontos e 60% de aproveitamento. No atual cenário, chegaria aos 68 pontos. Para atingir 69 pontos, o Inter tem de fazer 42 dos 51 pontos que tem a disputar, uma necessidade é de conquistar 82,3% dos pontos restantes.

Para não cair, o cenário é mais tranquilo. O primeiro morador do Z-4 é o Vitória, com 22 pontos e 33,3% de aproveitamento. Se o ritmo for mantido, os baianos fecham o Brasileirão com 38 pontos. Faltam 12 para o Inter chegar aos 39. Para evitar a queda, neste panorama, bastam 23,5% de aproveitamentos nos jogos restantes. As chances de o Inter ser rebaixado, de acordo com a UFMG, é de 8,4%.

As projeções variam a cada rodada. Pelo histórico do Brasileirão, nas últimas rodadas a tendência é de que os times de baixo da tabela somem mais pontos no segundo turno do que no primeiro.