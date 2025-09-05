Ricardio Mathias deve ficar no Colorado até o fim do ano. Ricardo Duarte / Inter,Divulgação

As chances do Al Nassr-ARA tirar Ricardo Mathias do Inter estagnaram temporariamente. Nos últimos dias, o clube saudita não apresentou uma nova oferta pelo jovem. Por enquanto, a sequência de carreira do atacante tende a ser no Beira-Rio, no mínimo, até dezembro.

A sinalização inicial dos árabes foi inferior à pedida. O Al Nassr indicou o pagamento de U$S 7 milhões, cerca de R$37,7 milhões. O Colorado tem direito a 60% dos direitos econômicos do jogador. O lucro, no patamar apresentado, seria relativamente baixo, cerca de R$ 22,6 milhões.

O desejo da direção do Inter seria receber aproximadamente o dobro pela liberação do centroavante, de 19 anos, que também já foi monitorado pelo Ajax, da Holanda, e Manchester United, da Inglaterra. Os árabes não confirmaram uma segunda oferta, mas nos bastidores, não há otimismo numa nova investida.

Segundo informação de Vagner Martins, em Zero Hora, o Inter chegou a tentar um acordo com o Al Nassr envolvendo o empréstimo do meia Otávio, de 30 anos, revelado no próprio clube. Os sauditas bancariam parte do salário, mas as tratativas não avançaram. O Grêmio também tentou a contratação. A tendência é que ele seja negociado no mercado local e não retorne ao Brasil agora.

Há tempo hábil para realizar a transferência. A janela na Arábia Saudita para contratações encerra em 10 de setembro, na próxima quarta-feira.

Neste momento, Ricardo Mathias encara a maior sequência como titular no ataque colorado. Ele ganhou a concorrência dos badalados Borré e Valencia. O vínculo do jovem com o Inter tem duração até 2028.