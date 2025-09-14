Após goleada, vice de futebol do Inter critica falta de postura dos jogadores: "Deveria ter muito mais ímpeto"

Dirigente fez duras críticas ao grupo de jogadores que esteve em campo. Geison Lisboa / Agência RBS

Apesar de manter o técnico Roger Machado no cargo após a goleada por 4 a 1 para o Palmeiras, a direção colorada fez críticas ao grupo de jogadores. Na posição do vice de futebol José Olavo Bisol, em entrevista coletiva, foi feita uma cobrança aos atletas.

Segundo o dirigente, o placar foi vergonhoso. Por mais que reconheça a dificuldade de enfrentar tal adversário, Bisol mencionou que a postura do grupo de jogadores dentro de campo foi o que mais o indignou.

— Para nós é muito vergonhoso sair daqui com o resultado dessa natureza. A gente sabe da grandeza do Palmeiras, da dificuldade de jogar aqui, mas mesmo com tudo isso, o que a gente se indigna é com a postura, com a postura, com a capacidade de mobilização dentro de campo. Verdadeiramente, isso não representa o Internacional, o tamanho do Internacional — disparou Bisol.

Ainda, o vice presidente de futebol destacou que a diretoria analisa semanalmente o desempenho da equipe e faz avaliações internas. Vale destacar que ele também garantiu a permanência de Roger Machado após o resultado.

Por fim, Bisol voltou a destacar que a postura dos jogadores não o agradou. Ele acredita que faltou mobilização deles, assim como a capacidade de reação.

— Perder no futebol faz parte, o que não podemos é chegar aqui e perder da forma como nós perdemos, a gente deveria ter muito mais ímpeto e muito mais capacidade de mobilização e postura, foi o que não mostrou hoje os nossos atletas — concluiu José Olavo Bisol.

Confira na íntegra a entrevista coletiva: