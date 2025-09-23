Após fechar acordo com o Inter, Zubeldía deve receber proposta da seleção peruana

Zubeldía tem proposta da federação peruana de futebol. Erico Leonan / São Paulo / Divulgação

Uma novidade nas últimas horas pode impactar a busca do Inter por seu novo treinador. A seleção Peruana prepara uma proposta para tentar a contratação de Luis Zubeldía. O argentino conversou com a direção colorada na noite de segunda-feira (22), quando um acordo com o técnico de 44 anos foi encaminhado.

A proposta da seleção peruana será enviada no início da tarde desta terça-feira (23). A expectativa do agente do treinador argentino é de que até esta quarta-feira (24) a situação seja definida. A preferência do ex-treinador do São Paulo, no entanto, é por um acerto com o clube gaúcho.

Os dirigentes do Inter confirmam o contato com Zubeldía, mas ressaltam que também mantêm conversas com outros treinadores. Outro argentino foi procurado nas últimas horas: Ramón Díaz. Os dois são os principais alvos neste momento.

A ideia do Inter é encerrar as negociações até quarta-feira (23) para que o novo treinador esteja em Porto Alegre e possa comandar a equipe contra o Juventude, no sábado (27), em Caxias do Sul, pela 25ª rodada do Brasileirão.