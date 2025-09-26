Alan Rodríguez tem lesão muscular e desfalca o Inter; veja o tempo de parada

Alan Rodríguez tem lesão muscular e só voltará em outubro. Ricardo Duarte / Inter,divulgação

O Inter terá uma baixa nos próximos jogos e no início do trabalho do técnico Ramón Díaz. O volante Alan Rodríguez sofreu uma lesão muscular ainda no primeiro tempo do Gre-Nal, no último domingo (21).

De acordo com apuração de Zero Hora, Alan Rodríguez teve uma lesão de grau dois na na região posterior da coxa esquerda. A tendência é de que ele retorne após a data Fifa, diante do Mirassol, em São Paulo.

Ramón Díaz testou o time com Bruno Henrique entre os titulares. A formação teve Richard, Thiago Maia e Bruno Henrique formando um tripé de sustentação a Alan Patrick.

Além de Alan Rodríguez, o Inter tem outras duas baixas para enfrentar o Juventude. Braian Aguirre e Bernabei estão suspensos e darão lugar, respectivamente, a Alan Benítez e Victor Gabriel.