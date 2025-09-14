"Acabaram no primeiro gol do adversário", diz Roger sobre estratégias do Inter para enfrentar o Palmeiras

Roger Machado comentou sobre o resultado em entrevista coletiva após a derrota. Geison Lisboa / Agencia RBS

O Inter foi goleado pelo Palmeiras por 4 a 1, em São Paulo, pela 23ª rodada do Brasileirão. O resultado foi um dos mais vexatórios sofridos pelo Colorado nos últimos anos e deixou o técnico Roger Machado cada vez mais balançado no cargo.

Em função da data Fifa, ele teve quase 15 dias para treinar o time para o duelo contra o Palmeiras. Mesmo assim, o técnico viu a estratégia ir por água abaixo logo no começo, quando Vitor Roque abriu o placar aos três minutos.

— As duas semanas de trabalho acabaram no primeiro gol do adversário, que a gente não conseguiu nem mostrar a estratégia que a gente monta para tentar superar o Palmeiras jogando fora de casa — explicou o treinador em entrevista coletiva.

Mesmo com a derrota, Roger foi mantido no cargo pela direção colorada, pelo menos até o Gre-Nal, que será disputado no próximo domingo (21), no Beira-Rio. Durante a coletiva, ele falou sobre o que espera do futuro da equipe e se acredita em uma eventual melhora do elenco.

— Acreditar que o trabalho e a dedicação dos atletas vai fazer com que a gente evolua. Hoje, nós jogamos contra um grande adversário dentro da sua casa. O placar não condiz com a grandeza do Internacional.

O sistema defensivo

Os quatro gols sofridos contra o Palmeiras colocaram o Inter com o mesmo número de gols sofridos em relação ao Sport, lanterna da competição. Agora, são 33 vezes que o Colorado foi vazado.

— O sistema defensivo tem sofrido. A defesa não é composta só pelos laterais, pelos zagueiros ou pelo volante que é mais defensivo não. É um sistema que tem demonstrado, em alguns momentos, a instabilidade, que faz com que a gente sofra oportunidades geradas pelos adversários, que têm muito talento — disse Roger Machado.

Por fim, o treinador pediu desculpas ao torcedor e reforçou que os jogadores precisam compreender a responsabilidade de vestir a camisa do clube.

— Gostaria de pedir ao torcedor, pedir desculpas pelo placar elástico. Quem veste a camisa Internacional tem que saber a responsabilidade que tem. E é inadmissível a gente levar quatro gols no primeiro tempo de jogo — concluiu o treinador.



