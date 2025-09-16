A surpresa que Roger pode apresentar no time do Inter para o Gre-Nal

Roger Machado pode mudar o Inter para o clássico. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

O Inter tem um ponto de preocupação no seu time para o Gre-Nal: a defesa. Por isso, Roger Machado pode armar um time diferente para enfrentar o clássico de domingo (21), no Beira-Rio.

Até o momento, não houve esboço de time no gramado. Mesmo assim, nos bastidores, ganha força a ideia de que Roger tende a escalar uma formação com três zagueiros.

Neste caso, Gabriel Mercado ganha vaga no time titular ao lado de Vitão e Juninho. Para a eventual entrada do argentino, Vitinho deixaria a equipe.

Mercado não jogou diante do Palmeiras em função do gramado sintético. Após uma grave lesão no joelho e recém recuperado de um problema na panturrilha, a comissão técnica tratou a situação com cautela.

Além disso, a liderança de Mercado também é um ponto a ser acrescentado para o clássico. O clube diagnosticou que há necessidade de uma outra atitude do grupo de jogadores e o argentino pode ser importante para contagiar positivamente o time.

Proteção a Bernabei

A volta de Bernabei, que cumpriu suspensão em São Paulo, é outro fator que impulsiona a possibilidade do esquema com três defensores. Pela ofensividade, o lateral pode virar um ala nesta formação, auxiliando o sistema ofensivo.

Roger Machado ainda fará quatro treinos para definir o time. Borré tem evoluído na recuperação de dores musculares e pode ser candidato à vaga que Ricardo Mathias, que vem oscilando no comando de ataque.