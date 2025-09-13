A provável escalação do Inter para o jogo contra o Palmeiras

Victor Gabriel ganha nova oportunidade na lateral esquerda. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

O técnico Roger Machado já definiu a estratégia para o jogo deste sábado (13), contra o Palmeiras, no Allianz Parque. Sem Bernabei, suspenso, Victor Gabriel ganha nova oportunidade na lateral esquerda. A equipe deve manter a formação com dois volantes.

Apesar de ter realizado testes durante o último período de data Fifa, Roger deve repetir a estrutura utilizada antes da parada. O meio-campo com três volantes, ensaiado nos últimos treinos, tende a ser formado apenas por Thiago Maia e Alan Rodríguez. Bruno Henrique, Richard e Luis Otávio aparecem como alternativas para reforçar a marcação.

No ataque, sem Borré — que se recupera de um desconforto muscular na coxa direita —, Ricardo Mathias será novamente o responsável pela marcação dos gols. Vitinho e Carbonero completam o setor ofensivo.

Na defesa, Victor Gabriel será improvisado na lateral esquerda. Já o goleiro Rochet, que chegou a ser dúvida, foi relacionado e será titular. Recuperado de lesão muscular, Gabriel Mercado também viajou com a delegação para São Paulo.

O provável time do Inter tem: Rochet; Aguirre, Vitão, Juninho e Victor Gabriel; Thiago Maia, Alan Rodríguez e Alan Patrick; Vitinho, Carbonero e Ricardo Mathias.

Palmeiras e Inter jogam neste sábado, às 18h30min, no Allianz Parque. O Colorado ocupa o 10º lugar na tabela do Brasileirão, com 27 pontos. O time paulista está em 3º, com 43 pontos.