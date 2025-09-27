A primeira escalação de Ramón Díaz no Inter: veja quem joga contra o Juventude

O primeiro Inter de Ramón Díaz está escalado. O novo técnico colorado promoveu mudanças táticas na equipe para sua estreia, contra o Juventude, às 18h30min deste sábado (27), no Alfredo Jaconi, pela 25ª rodada do Brasileirão.
Diferentemente do que Roger Machado vinha fazendo, Ramón Díaz montou o time no esquema 4-4-2. A principal novidade é a presença de Romero entre os titulares, conforme já havia antecipado Zero Hora. Ele atuará junto de Alan Patrick no meio campo.
Na defesa, com Bernabei e Juninho suspensos, o lado direito precisou ser alterado: Mercado na zaga e Victor Gabriel na lateral. Como Thiago Maia e Alan Rodríguez estão fora, Bruno Henrique e Luis Otávio formam a dupla de volantes. Também lesionado, Rochet dá lugar a Anthoni.
Assim, o Colorado vai a campo com: Anthoni; Alan Benítez, Vitão, Mercado e Victor Gabriel; Luiz Otávio, Bruno Henrique, Oscar Romero e Alan Patrick; Carbonero e Rafael Borré.
No banco, estão: Ivan, Clayton Sampaio, Pedro Kauã, Yan Henrique, Pablo, Ronaldo, Bruno Tabata, Allex, Yago Noal, Vitinho, Ricardo Mathias e Bernardo Jacob.