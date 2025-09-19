A estratégia do Inter para pagar o Lanús e evitar um “transfer ban”

Lateral virou titular colorado em 2025 Ricardo Duarte / SCI

O Inter confirma o atraso de uma parcela da compra de Braian Aguirre junto ao Lanús. O clube argentino acionou a Fifa, exigindo o pagamento. Ciente da situação, o colorado não nega a dívida, e já traçou uma estratégia para evitar, por exemplo, medidas mais drásticas como um “transfer ban”, impedido de inscrever novos jogadores.

A reclamação do Lanús envolve uma terceira parcela, prevista para pagamento em 4 de setembro de 2024, no valor de R$ 565 mil. A ação foi realizada nas últimas semanas. A Fifa ainda não se manifestou, e não há previsão para que isso aconteça.

Em contato com a reportagem, o Inter admite a dívida, mas acredita que o caso é de simples resolução. A quantia não é considerada elevada, e o clube priorizou pagamentos urgentes, como salários de funcionários, jogadores e fornecedores. O “fluxo de caixa” é apontado como principal razão para o atraso.

A estratégia é aguardar o veredicto da Fifa, que deverá dar ganho de causa ao Lanús, para atualizar os valores, que devem constar com juros e custos da causa para o Colorado, para propor um acordo com os argentinos. A partir da decisão da entidade, um prazo de 45 a 60 dias para pagamento é concedido.