A curiosa ligação entre D'Alessandro e Zubeldía, técnico acertado com o Inter

Zubeldía se machucou e perdeu o Mundial de 2001, abrindo espaço para D'Alessandro. Rubens Chiri / São Paulo

Luis Zubeldía, argentino de 44 anos, que está sem clube desde que deixou o São Paulo, em junho, é o nome mais cotado para assumir o Inter. Conhecido pelo estilo intenso na beira do gramado, ele trabalhará lado a lado com alguém que também tinha a mesma postura quando estava dentro de campo: D'Alessandro.

As semelhanças entre os dois começam na idade, já que ambos nasceram em 1981 (44 anos), com Zubeldía sendo três meses mais velho do que o compatriota. Mas o que mais chama a atenção foi um momento em que a dupla teve os nomes cruzados, mas não chegou a se encontrar nos gramados.

Zubeldía estreou no profissional em 1998 pelo Lanús, tendo vantagem em relação a D'Alessandro, que disputou o primeiro jogo pelo River Plate em 1999. O novo técnico colorado era conhecido das categorias de base da Argentina e disputou as Copas do Mundo sub-17 em 1997, e sub-20, em 1999.

Após participar do Sul-Americano sub-20 de 2001, Zubeldía foi chamado para o Mundial daquele ano. O que ele não contava é que uma lesão o tiraria da competição. Para seu lugar, o técnico José Pékerman escolheu o jovem D'Alessandro, que ainda não tinha se afirmado no River Plate.

D'Alessandro em alta

Na Copa, o dirigente colorado iniciou como reserva, mas ganhou a titularidade nas últimas rodadas após boas atuações. Além de dois gols na competição, ele distribuiu assistências aos companheiros, inclusive duas na vitória por 3 a 0 contra Gana, na final.

Depois, D'Alessandro voltou ao River e passou a ser mais utilizado pelo então técnico Ramón Díaz. A carreira teve momentos importantes pela seleção principal, assim como passagens por clubes europeus. Contudo, o ápice foi no Inter, clube em que foi campeão da Libertadores de 2010 e é ídolo até hoje.

Aposentadoria precoce

Quanto a Zubeldía, ele teve de se aposentar em 2004 com apenas 23 anos. O motivo foi uma osteocondrite dissecante de joelho, que é uma doença da articulação em que um fragmento da cartilagem perde suprimento sanguíneo, tornando-se mole e fraco. A condição pode levar à sua separação e causa dor, inchaço e bloqueio articular.