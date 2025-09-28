A análise da arbitragem no empate entre Inter e Juventude

O empate por 1 a 1 entre e Inter e Juventude, neste sábado (27), teve um gol anulado no segundo tempo. Para o comentarista de arbitragem da Rádio Gaúcha Diori Vasconcelos, no entanto, não houve polêmica no lance:
— O trabalho da Fabrini Bevilaqua, assistente número 1, foi brilhante. Ela teve dois acertos com altíssimo grau de dificuldade, um deles o gol anulado do Juventude. Depois, o VAR apenas confirmou a decisão. A arbitragem não tem impacto direto no resultado. O Matheus Candançan fez um jogo seguro.
Com o empate, o Inter permanece na 14ª posição, com 28 pontos, e o Juventude, no Z-4, com 22 pontos. A equipe de Caxias do Sul volta a jogar nesta terça-feira (30), às 21h30, contra o Atlético-MG, na Arena MRV. O Inter retorna a Porto Alegre para partida contra o Corinthians, nesta quarta-feira (1º), às 19h30min.
Veja o comentário de Diori Vasconcelos
Quer receber as notícias mais importantes do Colorado? Clique aqui e se inscreva na newsletter do Inter.