Inter

Libertadores
Notícia

Zico elogia Alan Patrick, Léo Ortiz e projeta Inter x Flamengo: "Tem um favorito"

Maior ídolo da história do Rubro-Negro concedeu entrevista exclusiva a Zero Hora no Rio

Rafael Diverio

Rio de Janeiro

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS