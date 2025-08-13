Zico elogia Alan Patrick, Léo Ortiz e projeta Inter x Flamengo: "Tem um favorito"

"Ele é um dos poucos que a gente tem visto nos últimos anos." Ricardo Duarte / SC Internacional/Divulgação

Zico estará no Maracanã na noite desta quarta-feira (13). Nem poderia estar em outro lugar. Símbolo, bandeira, ídolo do Flamengo, ele torcerá para o time do coração contra o Inter na abertura das oitavas de final da Libertadores. O eterno 10 da Gávea, porém, estará de olho no que considera um dos últimos 10 do futebol brasileiro. E que está no adversário.

Mas também acompanhará quem chama de "o 10 da zaga", Léo Ortiz. Em entrevista exclusiva a Zero Hora, no Rio de Janeiro, o craque falou sobre a expectativa para o confronto das 21h30min.

Tem prognóstico para Flamengo x Inter?

É realmente um jogo marcante. Uma pena que um brasileiro vai ter que se despedir. Mas é o que tem surgido ultimamente. Com a quantidade de equipes brasileiras que têm participado da Libertadores, acontece isso. Tomara que seja sempre um bom jogo. Porque ultimamente Inter e Flamengo têm proporcionado grandes partidas. E a felicidade é que tem dado mais vitórias nossas.

O senhor acha que o Flamengo é favorito?

O Flamengo, quando joga em casa, tem sempre um certo favoritismo. Mas não muito. Jogo de mata-mata é isso. Assim como lá no Sul, o Inter também tem um certo favoritismo. Porque se você vai ver o retrospecto dessas equipes jogando em seus domínios, o percentual de vitórias é sempre muito alto.

O pessoal brinca que o Inter tem o último 10. Como é que o senhor enxerga o Alan Patrick?

Ele é um dos poucos que a gente tem visto nos últimos anos. Porque é o que joga na posição do 10. O pessoal está deslocando o 10 para os lados. Não tem aquele cara que centraliza, que organiza, que deixa os caras na cara do gol, que chega para fazer gol. Então, o Alan Patrick talvez seja um dos poucos que ainda a gente tem no Brasil.

O Flamengo tem um camisa 10 na zaga?

Tem, tem. É o tipo de jogador que tem uma facilidade grande para criar. E formado no Inter.

Léo Ortiz?

Fiz uma entrevista com Léo Ortiz e Mozer. E o Léo contou justamente isso. O aprendizado dele lá no Inter. Que ele não era um jogador que estava pensando muito no (futebol de) campo, por causa da referência do pai dele (Ortiz), um dos maiores da história do futebol de salão. Então, é sempre uma responsabilidade. O Léo é um jogador que tem uma qualidade grande, e que começou no meio. Por isso, tem ótima visão de jogo e tal. Depois, gostou de ir mais para trás. Tive a oportunidade de jogar com um parecido, que foi o Leandro, que onde você colocava, ele jogava.

É uma grande referência para o Léo essa.

E o Léo faz por merecer. Porque você vê a visão de jogo que ele tem, o passe dele. É difícil para um zagueiro, quando corta uma bola, já está avisando o companheiro. Então, quando tira uma bola de cabeça, por exemplo, já direciona para o companheiro. Um desarme e um passe ao mesmo tempo. Isso dá uma velocidade grande no futebol. Um contra-ataque, alguma coisa assim. E sobre os passes, a primeira visão que ele tem é sempre em linha reta. Sempre lá na frente, para não ter aquele negócio de ficar tocando para o lado. Mesmo quando dá a bola para o lado, é para receber e já empurrar para a frente.

É um zagueiro para a Seleção?

Sem dúvida. Esses dias falei que se tivesse que dar um conselho para o Ancelotti (técnico da Seleção), era justamente isso. O Ancelotti jogou com o Baresi, que era um líbero ali. Se quiser um jogador para fazer isso no time dele, é só olhar o Léo.

