Zagueiro do Inter entra na mira de clube turco

O zagueiro Vitão entrou no radar do Galatasaray, da Turquia. O interesse ainda não se materializou em proposta oficial ao Inter, mas foi realizada uma sondagem ao jogador colorado.
Disposto a observar o atleta em ação, o clube turco enviou um olheiro ao Beira-Rio, no último domingo (17), mas o jogador foi preservado diante do Flamengo junto dos outros titulares. A dúvida é se o emissário permanecerá em Porto Alegre para o jogo de quarta-feira (20), pela Libertadores.
De acordo com a imprensa turca, o Galatasaray almeja a contratação de um defensor e o alvo favorito é Wilfried Singo, do Monaco. O atleta colorado seria alternativa caso a transferência do marfinense não se concretize.
Vitão tem contrato com o Inter até o fim de 2026 e, no ano passado, chegou a ser liberado para assinar com o Bétis, da Espanha, por 8 milhões de euros (R$ 47,2 milhões). Mas a transferência foi cancelada por conta do Fair Play financeiro existente no país.
Quer receber as notícias mais importantes do Colorado? Clique aqui e se inscreva na newsletter do Inter.