Zagueiro do Inter entra na mira de clube turco

Jogador colorado seria alternativa a Wilfried Singo, do Monaco. Ricardo Duarte / SC Internacional/Divulgação

O zagueiro Vitão entrou no radar do Galatasaray, da Turquia. O interesse ainda não se materializou em proposta oficial ao Inter, mas foi realizada uma sondagem ao jogador colorado.

Disposto a observar o atleta em ação, o clube turco enviou um olheiro ao Beira-Rio, no último domingo (17), mas o jogador foi preservado diante do Flamengo junto dos outros titulares. A dúvida é se o emissário permanecerá em Porto Alegre para o jogo de quarta-feira (20), pela Libertadores.

De acordo com a imprensa turca, o Galatasaray almeja a contratação de um defensor e o alvo favorito é Wilfried Singo, do Monaco. O atleta colorado seria alternativa caso a transferência do marfinense não se concretize.