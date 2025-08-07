"Vou dar a volta por cima", enfatiza Ronaldo após eliminação do Inter na Copa do Brasil

Colorado precisava vencer para se manter vivo no torneio. Max Peixoto / Especial

Na noite de quarta-feira (6), Inter e Fluminense ficaram no 1 a 1 no Maracanã pelas oitavas de final da Copa do Brasil. O resultado deu a classificação para o time carioca, que tinha a vantagem conquistada no Beira-Rio.

A esperança da virada colorada acabou antes do ponteiro do segundo tempo marcar um minuto. Ronaldo, que entrou no lugar de Richard, substituído devido ao protocolo de concussão, deu um passe errado na frente da área e entregou a bola para Canobbio. O atacante teve o campo à frente livre para chutar e abrir o placar aos 26 segundos, aumentando a vantagem do Fluminense.

O erro individual custou a classificação do Inter às quartas da Copa do Brasil. Ronaldo, o responsável pelo erro, admitiu isso na zona mista após a partida:

— Eu assumo total responsabilidade. Jamais queria errar, mas aconteceu. Agora é trabalhar mais ainda.

Ainda assim, o volante acredita que pode dar a volta por cima no Inter. Ele cita que já passou por outros momentos complicados e conseguiu se superar trabalhando.

— Não queria errar, errei e vou dar a volta por cima. Vou trabalhar, fazer o meu máximo, porque o futebol está aí. As oportunidades de a gente melhorar, de crescer. Temos mais competições aí e vamos seguir — e completa:

— Na minha carreira já passei por momentos muito difíceis. E não é isso que vai me abater, vai me abalar. Eu sei do meu potencial. Eu não cheguei onde eu cheguei por acaso e agora o segredo é trabalhar mais ainda.

Fora da Copa do Brasil, o Inter ainda está na disputa pela Libertadores e tentando deslanchar no Brasileirão. Na próxima quarta-feira (13), o Colorado enfrenta o Flamengo pelas oitavas de final do continental.