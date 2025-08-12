Volante acerta rescisão de contrato com o Inter; clube vê atitude como gesto nobre

Fernando vestiu a camisa 5 do Inter. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

O volante Fernando assinou, na manhã desta terça-feira (12), sua rescisão de contrato com o Inter, no retorno a Porto Alegre. Aos 38 anos, o jogador procurou a direção colorada com a decisão de encerrar a carreira, em razão da grave lesão no joelho direito.

Fernando abriu mão dos valores que teria a receber até o fim do vínculo, em dezembro de 2025. Embora mantidos em sigilo, os montantes estariam na casa dos R$ 5 milhões. A direção considera a atitude do atleta um gesto nobre.

Termo de rescisão

Neste momento, a tendência é que Fernando confirme a aposentadoria. No entanto, caso mude de ideia, o clube incluiu no termo de rescisão uma cláusula que lhe garante preferência de retorno ao Beira-Rio, caso decida voltar aos gramados.