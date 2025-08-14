Vitão convoca torcida do Inter para decisão contra o Flamengo no Beira-Rio: "Contamos com o apoio do nosso torcedor"

Bruno Henrique marcou o único gol da partida. ANDRÉ FABIANO / CÓDIGO19/ESTADÃO CONTEÚDO

O Inter perdeu para o Flamengo por 1 a 0 no jogo de ida das oitavas de final da Libertadores, nesta quarta-feira (13), no Maracanã.

Na saída de campo, o zagueiro Vitão afirmou que "foi só o primeiro tempo de uma decisão" e convocou a torcida para o jogo da volta, no Beira-Rio:

— Contamos com o apoio do nosso torcedor para reverter esse placar e ser classificado. Temos o segundo tempo da decisão no Beira-Rio na quarta-feira que vem — afirmou o defensor.

Em relação à derrota, o zagueiro afirmou que o Inter foi ao Maracanã com a intenção de partir para o jogo e não apenas se defender, mas a equipe sofreu com a pressão do adversário:

— A gente veio para tentar propor o jogo, não era para ficar atrás. Mas a equipe do Flamengo empurrou a nossa equipe para trás. A gente tentava achar formas de pressionar, mas a equipe deles aqui no Maracanã é muito forte — finalizou.

Próxima partida

No domingo (17), Inter e Flamengo se encontram novamente pela 20ª rodada do Brasileirão. A volta das oitavas de final da Libertadores é na próxima quarta-feira (20), às 21h30min, no Beira-Rio.

Quer receber as notícias mais importantes do Colorado? Clique aqui e se inscreva na newsletter do Inter.