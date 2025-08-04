Vice de futebol do Inter descarta demissão de Roger Machado: "Não trabalhamos com essa hipótese"

Roger sofre pressão com más atuações do Inter. Duda Fortes / Agencia RBS

A demissão de Roger Machado do comando técnico do Inter está descartada pelo departamento de futebol, mesmo que o Colorado venha a ser eliminado da Copa do Brasil pelo Fluminense na próxima quarta-feira (6).

A garantia vem do vice-presidente de futebol do clube, José Olavo Bisol, após a derrota para o São Paulo no domingo (3) pelo Brasileirão.

— Críticas fazem parte, mas tua interpretação é equivocada. Não é pauta mudança no departamento. Nossa situação é que temos jogo na quarta e não trabalhamos com essa hipótese. Temos confiança total no Roger. Precisamos todos ter uma autocrítica, fazer uma remobilização. Fizemos uma cobrança para todos — disse Bisol, explicando a demora do treinador falar em entrevista coletiva após o resultado negativo.

O vice de futebol admitiu que não está contente, mas relembrou a campanha colorada no primeiro semestre, com classificação na Copa do Brasil e na Libertadores, além do título gaúcho.

— Vocês diziam que éramos capazes de sermos campeões do Brasileiro. Nos cabe só escutar. Nosso papel é remobilizar. Se eu pensar que estou nas duas Copas, classifiquei no grupo mais difícil da Libertadores, esse grupo já mostrou essa qualidade. A gente precisa melhorar, não estamos contentes com o que estamos mostrar. É buscar a reversão na quarta-feira — completou.

O time de Roger Machado, agora, precisa reverter o resultado na Copa do Brasil, quando duela novamente contra o Fluminense, dessa vez no Maracanã na próxima quarta. Na ida, o Inter perdeu por 2 a 1.