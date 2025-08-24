Vestiário do Inter pós-derrota teve clima tenso entre atletas e intervenção de D'Alessandro

Situação no vestiário ocorreu enquanto o técnico Roger Machado concedia entrevista coletiva. Rodrigo Oliveira / Agência RBS

O vestiário do Inter no Mineirão após a derrota por 2 a 1 para o Cruzeiro, neste sábado (23), foi marcado por um momento de tensão entre jogadores, que necessitou da intervenção do diretor-esportivo Andrés D'Alessandro.

Conforme apurado por Zero Hora, enquanto o técnico Roger Machado concedia sua entrevista coletiva, acompanhada por toda a cúpula da direção, alguns jogadores no vestiário começaram a se cobrar de forma mais acalorada sobre lances do jogo.

Situações deste tipo não são incomuns no futebol após derrotas. O problema é que, durante o episódio, tanto o treinador quanto os dirigentes que viajaram a Belo Horizonte se encontravam todos na sala de coletivas do Mineirão. Por isso, D'Alessandro foi imediatamente chamado a intervir para acalmar os ânimos.

Enquanto Roger falava, a reportagem testemunhou o momento em que D'Alessandro procurou o presidente Alessandro Barcellos e, de costas para os jornalistas, comentou algo ao pé do ouvido.

Intervenção de dirigentes

Logo após a conversa reservada, os dois dirigentes partiram rumo ao vestiário para acalmar a situação, deixando o vice de futebol José Olavo Bisol e o diretor-executivo André Mazzuco acompanhado o restante da coletiva.

Essa situação não é comum. Normalmente, durante as entrevistas de Roger, toda a cúpula da direção fica presente na sala de entrevistas do início ao fim.

Alguns minutos depois, Barcellos voltou à sala, procurou discretamente Bisol e Mazzuco e os atualizou sobre o ocorrido, retornando imediatamente ao vestiário para ajudar D'Alessandro a tranquilizar o ambiente.

Após a entrevista de Roger, Bisol e Mazzuco foram com o treinador até o vestiário para tomar pé da situação.

Apenas cerca de 10 minutos depois, Mazzuco retornou à sala para conceder a sua entrevista, que foi observada de perto apenas por Bisol e Barcellos. D'Alessandro, por sua vez, permaneceu no vestiário para manter os ânimos apaziguados.

Indignação dos atletas

Segundo fontes ouvidas por Zero Hora, não houve nenhum princípio de vias de fato entre os jogadores, e as cobranças fortes entre os atletas foram relacionadas exclusivamente a questões do jogo. Alguns consideraram o episódio até positivo, pela presença do fator indignação no grupo em meio ao mau momento.