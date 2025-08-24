Inter

No Mineirão
Notícia

Vestiário do Inter pós-derrota teve clima tenso entre atletas e intervenção de D'Alessandro

Após a derrota por 2 a 1 para o Cruzeiro, neste sábado (23), ânimos estiveram exaltados nos bastidores colorados enquanto o técnico Roger Machado concedia entrevista coletiva

Rodrigo Oliveira

Direto de Belo Horizonte

