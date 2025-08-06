Velho esquema e nova dupla de zaga: o time do Inter que Roger prepara para pegar o Fluminense

Roger deve retornar ao esquema 4-2-3-1. André Ávila / Agencia RBS

Roger Machado promoverá mudanças no Inter para a decisão contra o Fluminense, nesta quarta (6), pela Copa do Brasil. Conforme apurado por Zero Hora, o técnico indicou nos treinamentos que desistiu do 3-5-2 e retomará o 4-2-3-1. Porém, com uma nova dupla de zaga: Vitão e Gabriel Mercado.

Ao menos, esta foi formação testada no último treino, em Porto Alegre, antes da viagem para o Rio de Janeiro. A comissão técnica promoveu mudanças durante a sessão, mas sem mexer na base de time e sem retomar esquema com três zagueiros utilizado contra o São Paulo.

Chama atenção a volta da dupla de zaga de 2023 e 2024, com Vitão e Mercado atuando lado a lado. A avaliação é de que o argentino correspondeu em alto nível contra o São Paulo e tem condições de ser titular mesmo com a recuperação de lesão nos ligamentos nos últimos meses.

Mercado (E) e Vitão devem voltar a atuar lado a lado. Ricardo Duarte / Inter,Divulgação

O ataque deve ter a presença de Rafael Borré. O meio-campo foi o único setor que teve algumas trocas durante o ensaio final. Thiago Maia e Bruno Henrique foram os escolhidos para começar a atividade, com Alan Patrick na armação e Wesley e Carbonero de volta às pontas.

Provável escalação

Trocas pontuais não são descartadas, já que a escalação deverá ser oficializada para o elenco somente durante a tarde desta quarta-feira (6). Porém, a tendência de escalação colorada para o confronto tem: Rochet; Aguirre, Vitão, Mercado e Bernabei; Thiago Maia, Bruno Henrique e Alan Patrick; Wesley, Rafael Borré e Carbonero.

Fluminense e Inter se enfrentam às 21h30min no Maracanã. O primeiro jogo, no Beira-Rio, foi 2 a 1 para os cariocas. O Colorado precisa vencer por um gol de diferença para levar a decisão para os pênaltis ou por dois gols para conquistar a vaga nas quartas de final da Copa do Brasil no tempo normal.