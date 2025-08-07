Volante colorado foi o destaque negativo do Inter na partida no Maracanã. Arte GZH

O Inter deu adeus à Copa do Brasil nesta quarta-feira (6). Pelas oitavas de final, o Colorado não conseguiu reverter o resultado do jogo de ida e ficou apenas no 1 a 1 com o Fluminense, no Maracanã. No agregado: 3 a 2 para os cariocas.

No jogo no Rio de Janeiro, o time de Roger Machado saiu atrás aos 26 segundos da etapa final, em falha de Ronaldo, que havia entrado no lugar de Richard, pelo protocolo de concussão. Canobbio marcou para o Flu.

Depois, aos 19 do segundo tempo, Alan Patrick igualou para o Inter, em pênalti sofrido por Bernabei. Na primeira cobrança, Fábio até defendeu um chute fraco, mas se adiantou e, por isso, o juiz mandou voltar a batida — aí sim o camisa 10 converteu, batendo firme.

Veja as notas dos jogadores do Inter

Rochet

Algumas intervenções. O chute de Canobbio foi indefensável. Nota 5,5

Aguirre

O esforço de sempre, mas faltou gente para concluir suas jogadas. Nota 6.

Vitão

Travou bons duelos com Everaldo. No final, lançou-se à frente. Nota 6

Mercado

Saiu aos 25 minutos por conta de dores na panturrilha. Fez um bom lançamento nesse tempo. Nota 6

Bernabei

Teve força e voltou a aparecer bem na frente, inclusive sofrendo o pênalti. Nota 6

Richard

Teve menos de 15 minutos de jogo. Saiu após um choque de cabeça. Sem nota

Thiago Maia

Foi melhor quando virou primeiro volante. Mesmo pendurado, segurou a onda. Nota 6

Wesley

Do lado direito, errou quase tudo. No segundo tempo, na esquerda, melhorou. Mas cansou. Nota 5

Alan Patrick

Cobrou um pênalti displicente. Mas na segunda chance, não inventou. Mais recuado, participou da criação. Nota 6

Carbonero

O retrato do Inter no primeiro tempo. Foi o melhor em campo mesmo lesionado. Nota 6,5

Borré

Envolvido no jogo, teve pouca vantagem sobre a defesa do Fluminense. Nota 5,5

Ronaldo

Um erro de futebol amador. Em mais uma tentativa de de recuar a bola, acabou com qualquer chance do Inter. Nota 3

Juninho

Na falta de Mercado, deve ser o titular da zaga. Foi firme nos combates e quase fez o gol da vitória. Nota 6

Bruno Tabata

Ajudou Alan Patrick na criação. Precisa voltar a ser titular, ainda mais com a lesão de Carbonero. Nota 6

Ricardo Mathias

No mínimo deu mais presença ofensiva. Está na hora de ser mais aproveitado. Nota 6

Vitinho

Alguma correria pelo lado esquerdo. Nota 5,5

Valencia

Também deu mais volume na frente. Mas só. Nota 5

Como foi o adversário?

Ganhou um gol de presente, que Canobbio aproveitou, e tentou administrar o jogo. Só que pecou na retranca. Quase complicou um jogo ganho.