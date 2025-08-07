VAR manda voltar pênalti do Inter contra o Fluminense; veja análise do lance e o que diz a regra

Lance ocorreu aos 15 minutos da etapa final. Ricardo Duarte / SC Internacional/Divulgação

Quando estava a dois gols atrás no agregado, o Inter teve um pênalti a seu favor aos 15 minutos do segundo tempo contra o Fluminense, pela volta das oitavas da Copa do Brasil. Bernabei sofreu a falta e o juiz Ramon Abatti Abel marcou.

Alan Patrick foi pra bola e Fábio defendeu. Só que o goleiro do Fluminense se adiantou, tirando os pés de cima da linha do gol. Por isso, o VAR mandou voltar a cobrança: o camisa 10 voltou a bater e, dessa vez, marcou. Veja abaixo a análise de Diori Vasconcelos, comentarista de arbitragem da Rádio Gaúcha.

— Ele tá à frente da linha, ó, ele tá com o pé esquerdo na linha, ele dá o pulinho pra frente, e aí ele pega o pênalti. Adiantado, Fábio. Tá correto o árbitro, o VAR foi perfeito na interferência, o goleiro do Fluminense cometeu a infração — disse Diori.

Regra da Fifa

Tal regra vale desde 2021, quando International Football Association Board, instituição que estabelece as regras de jogo nas competições de futebol junto a Fifa, definiu:

"Enfatiza-se que o espírito da regra exige que o goleiro posicione os dois pés em contato direto ou diretamente acima da linha de gol até que o pênalti seja marcado; em outras palavras, o goleiro não pode ficar nem à frente nem atrás da linha."

Antes disso, não havia ênfase nas regras que ambos os pés tinham que estar na linha antes da cobrança: "no momento do toque, o goleiro deve ter pelo menos parte de um pé em contato direto com a linha de gol, ou sobre ela ou atrás dela".