"Vamos ter que fazer um jogo agressivo": Bruno Henrique projeta partida contra o Flamengo pela Libertadores 

Colorado foi à campo com reservas. Jefferson Botega / Agencia RBS

Jogador questionado pela torcida do Inter, Bruno Henrique foi titular na partida deste domingo (17), contra o Flamengo, pelo Brasileirão. O Colorado foi à campo com o time reserva, de olho na decisão da Libertadores, na quarta-feira (20), e foi derrotado por 3 a 1.

Na zona mista do Beira-Rio, após o jogo, o volante lamentou a derrota e projetou o próximo duelo entre as equipes.

— O resultado negativo é sempre ruim, mas a gente vai digerir esse resultado ruim hoje. A partir de amanhã, a gente já vai estar em foco total (na Libertadores). A gente vai ter que fazer um jogo muito bom, muito agressivo para buscar essa vitória aqui em casa. A gente sabe que é o nosso jogo do ano, a mobilização no vestiário é muito grande — assegurou.

Bruno Henrique destacou a força do Inter no Beira-Rio, palco da decisão, e disse que conta com a torcida para fazer um grande jogo e ir em busca da classificação:

— O time do Flamengo é muito competitivo, tem um elenco muito forte, vários jogadores de altíssimo nível, está liderando o Campeonato Brasileiro. Só que aqui, dentro de casa, a gente também tem um time forte. A gente sabe da nossa força, junto com o nosso torcedor, que vai estar aqui na quarta-feira.

Perda da titularidade

Titular do meio-campo colorado no início do ano, Bruno Henrique foi perdendo espaço no time de Roger Machado. O volante defendeu o trabalho que vem sendo feito pelo técnico e afirmou

— Claro, jogador nenhum gosta de ir para o banco, mas no futebol, é natural. Acho que o Alan (Rodríguez) chegou muito bem também, está jogando muito bem e faz parte do processo — e completou:

— Eu, como um profissional, respeito muito o meu clube, o Inter, e vou estar sempre trabalhando, mesmo que for para jogar cinco minutos, sempre ligado, buscando o meu espaço.

Quer receber as notícias mais importantes do Colorado? Clique aqui e se inscreva na newsletter do Inter.