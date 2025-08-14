Valencia perde protagonismo no Inter

Último gol de Valencia foi em junho Jefferson Botega / Agencia RBS

Autor do gol do título do Gauchão de 2025 e contratado para ser o “dono da posição", há dois anos, Enner Valencia perdeu espaço no Inter. O status foi modificado, e o atacante virou a terceira opção para o setor.

Nos últimos dois jogos, com a mudança da hierarquia do setor, com Ricardo Mathias virando titular e Borré como reserva imediato, ele nem entrou nas partidas. Já são 16 partidas sem balançar as redes com a camisa colorada.

Considerado o principal reforço da gestão Alessandro Barcellos, buscado após destaque no futebol europeu e na Copa do Mundo de 2022, ele firmou um pré-contrato e chegou depois de praticamente um semestre de espera. O começo foi empolgante com 13 gols e duas assistências entre julho e dezembro de 2023.

Na última temporada, os números caíram, com 11 gols e três assistências em 40 partidas. A chegada de Borré, outro grande nome trazido pelos dirigentes, além da mudança do esquema, renderam as primeiras idas para o banco de reservas para o equatoriano.

Neste ano, o colombiano sofreu lesões no Gauchão, dando chances para Valencia reassumir a posição. Ele fez o gol que assegurou o título, após cobrança de falta no Beira-Rio contra o maior rival.

Com o começo das competições maiores, ele fez os últimos gols com a camisa colorada. Na estreia da fase de grupos da Libertadores, contra o Bahia, em Salvador, e na segunda rodada do Brasileirão, diante do Cruzeiro, em Porto Alegre, em 4 de junho. Desde então, são 16 partidas com a camisa colorada e outra pela seleção equatoriana, sem conseguir balançar as redes.

No Inter, após lesão na coxa esquerda em maio, Valencia só foi titular contra o São Paulo, quando um time alternativo foi colocado em campo por Roger Machado. Desde o jogo com o Bragantino e contra o Flamengo, com a novidade de Ricardo Mathias, o camisa 13 ficou no banco e nem sequer foi acionado. A explicação de Roger Machado para preterir Valencia é baseada em características:

— O Mathias é uma referência de pivô, uma referência de presença de área, já que tanto o Borré, como o Enner, são jogadores diferentes em características. O Borré é um pouquinho mais móvel, gosta de sair da área, gosta de se articular. O Valencia é um jogador de mais velocidade — resumiu.