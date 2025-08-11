Inter

Atenção especial
Notícia

"Tu é rico e não sabe": como Roger Machado lida com Ricardo Mathias, cotado para ser titular do Inter contra o Flamengo

Jovem atacante marcou dois dos três gols colorados na vitória sobre o Bragantino e deve ser o escolhido para iniciar a partida de quarta-feira, pela Libertadores

Rafael Diverio

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS