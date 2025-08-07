Três motivos para a eliminação do Inter na Copa do Brasil

Alan Patrick lamenta eliminação colorada. FILIPE REVELES / AGÊNCIA O DIA/ESTADÃO CONTEÚDO

O Inter deu adeus à Copa do Brasil na última quarta-feira (6) ao empatar em 1 a 1 com o Fluminense no Maracanã. Como havia perdido por 2 a 1 no Beira-Rio na semana passada, viu os cariocas avançarem para as quartas de final.

Zero Hora selecionou três motivos que explicam a eliminação colorada.

Erros individuais

O que já havia sido problema na semana passada, voltou a ocorrer no Maracanã. Logo no começo do segundo tempo, Thiago Maia deu um passe fora de direção para Ronaldo, que se atrapalhou com a bola e a perdeu na entrada da área.

A lambança acabou com o gol de Canobbio. Ronaldo admitiu o erro:

— Eu assumo total responsabilidade. Jamais queria errar, mas aconteceu. Agora é trabalhar mais ainda.

A falha individual custou a classificação do Inter às quartas da Copa do Brasil.

Canobbio abriu o placar para o Fluminense. Lucas Merçon / Fluminense FC/Divulgação

Inoperância ofensiva

Borré e Valencia não vivem suas melhores fases com a camisa do Inter. No entanto, a falta de bola na rede não pode ser culpa apenas dos dois centroavantes.

O time de Roger Machado ficou o segundo tempo inteiro no Beira-Rio sem chutar uma bola no gol do Fluminense. O fato se repetiu durante os primeiros 45 minutos da partida no Maracanã.

Mesmo precisando do resultado, o Colorado não conseguiu ameaçar o time carioca em 90 dos 180 minutos do confronto.

Canobbio marcou após falha de Ronaldo (D). WILLIAM FELISMINO DA SILVA / Agencia Enquadrar/ESTADÃO CONTEÚDO

Lesões

Em 25 minutos, Roger Machado perdeu dois jogadores titulares. Primeiro, Richard deixou o gramado do Maracanã. Depois, Mercado também teve que ser substituído por lesão.

O treinador ainda ficou sem Carbonero que foi retirado do jogo por Roger no intervalo. Se a missão com os titulares já era complicada, ficou ainda mais difícil sem.

Mercado deixou o jogo com lesão na panturrilha. Max Peixoto / Especial