Três motivos para a eliminação do Inter da Libertadores

A noite de quarta-feira (20) marcou a eliminação colorada da Copa Libertadores 2025. Contra o Flamengo, no Beira-Rio, o Inter perdeu por 2 a 0 e deu adeus à competição continental.
Os gols em Porto Alegre foram marcados por Arrascaeta e Pedro. Os cariocas já haviam vencido no Rio de Janeiro e aberto vantagem no confronto.
Agora, o Inter terá apenas a disputa do Brasileirão até o final de 2025. Zero Hora lista três motivos para a eliminação.
Falha do Rochet
Ainda que o Inter não estivesse pressionando para marcar, a falha do goleiro uruguaio aos 27 minutos do primeiro tempo fez com que a desvantagem colorada dobrasse de tamanho.
Samuel Lino chutou, Rochet bateu roupa e, na sequência, Arrascaeta abriu o placar no Beira-Rio.
Ineficiência do ataque
Em mais uma partida eliminatória em que precisava do resultado, o Colorado esbarrou na pouca criação ofensiva.
A primeira chance real de gol do Inter saiu apenas aos 38 minutos do segundo tempo. Aguirre recebeu na direita e cruzou. A zaga do Flamengo se atrapalhou, Borré jogou o corpo na bola e acertou a trave.
Qualidade do Flamengo
O time carioca era favorito no confronto pela força do seu elenco. O que se viu em campo no Maracanã e no Beira-Rio foi a superioridade técnica dos cariocas.
Jorginho, Saúl, Alex Sandro, Emerson Royal, Samuel Lino foram jogadores que recentemente trocaram a Europa pelo Rio de Janeiro.