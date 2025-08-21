Três motivos para a eliminação do Inter da Libertadores

Jogadores do Flamengo comemoram gol contra o Inter. Jefferson Botega / Agencia RBS

A noite de quarta-feira (20) marcou a eliminação colorada da Copa Libertadores 2025. Contra o Flamengo, no Beira-Rio, o Inter perdeu por 2 a 0 e deu adeus à competição continental.

Os gols em Porto Alegre foram marcados por Arrascaeta e Pedro. Os cariocas já haviam vencido no Rio de Janeiro e aberto vantagem no confronto.

Agora, o Inter terá apenas a disputa do Brasileirão até o final de 2025. Zero Hora lista três motivos para a eliminação.

Falha do Rochet

Ainda que o Inter não estivesse pressionando para marcar, a falha do goleiro uruguaio aos 27 minutos do primeiro tempo fez com que a desvantagem colorada dobrasse de tamanho.

Samuel Lino chutou, Rochet bateu roupa e, na sequência, Arrascaeta abriu o placar no Beira-Rio.

Rochet falhou no gol de Arrascaeta. Jefferson Botega / Agencia RBS

Ineficiência do ataque

Em mais uma partida eliminatória em que precisava do resultado, o Colorado esbarrou na pouca criação ofensiva.

A primeira chance real de gol do Inter saiu apenas aos 38 minutos do segundo tempo. Aguirre recebeu na direita e cruzou. A zaga do Flamengo se atrapalhou, Borré jogou o corpo na bola e acertou a trave.

Alan Patrick não conseguiu criar. Jefferson Botega / Agencia RBS

Qualidade do Flamengo

O time carioca era favorito no confronto pela força do seu elenco. O que se viu em campo no Maracanã e no Beira-Rio foi a superioridade técnica dos cariocas.

Jorginho, Saúl, Alex Sandro, Emerson Royal, Samuel Lino foram jogadores que recentemente trocaram a Europa pelo Rio de Janeiro.

Arrascaeta abriu o placar. Renan Mattos / Agencia RBS