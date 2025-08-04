Três motivos para a derrota do Inter para o São Paulo pelo Brasileirão

Alan Benítez lamenta chance perdida. Duda Fortes / Agencia RBS

O Inter sofreu a sexta derrota no Brasileirão para o São Paulo no domingo (3). Com o resultado, o Colorado seguiu com 22 pontos e agora ocupa a 12ª posição na tabela.

O time de Roger Machado saiu perdendo por 2 a 0 (Arboleda e Bobadilla) e diminuiu com Bruno Tabata, de pênalti, no segundo tempo.

Zero Hora selecionou três motivos que explicam a derrota colorada no confronto contra os paulistas. Confira:

Três motivos para a derrota do Inter

Marcação ineficiente na bola parada

Na coletiva após a partida, Roger comentou que a equipe não costuma sofrer tantos gols de bola parada, como aconteceu contra o São Paulo. Primeiro, Arboleda subiu livre em cobrança de escanteio.

Depois, no mesmo tipo de jogada, a bola sobrou para Bobadilla, dentro da área. O paraguaio, livre de marcação, teve tranquilidade para vencer o goleiro Rochet.

Ataque inoperante

Roger Machado optou por uma equipe com dois atacantes (Borré e Valencia) para tentar minimizar a baixa efetividade colorada nas últimas partidas.

No entanto, os dois jogadores passaram mais uma vez em branco e criaram poucas oportunidades para o Inter. Borré teve apenas um chute a gol bloqueado, enquanto Valencia não arrematou a gol durante os 64 minutos em que ficou em campo.

— A motivação de colocar uma estrutura diferente foi em função do adversário, que também joga com uma estrutura com três zagueiros e faz o espelhamento. Também proporcionar a entrada de dois atacantes à frente, buscando justamente tentar solucionar a nossa baixa efetividade ofensiva. Bastante criação, mas pouca eficiência no ataque — explicou após a partida.

Time misto com foco no Flu

Apenas três titulares começaram a partida contra o São Paulo no domingo: Rochet, Bernabei e Borré.