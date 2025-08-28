Treino do Inter é marcado pela ausência de dois titulares

O treino do Inter, na manhã desta quinta-feira (28), apresentou dois desfalques ao técnico Roger Machado. Alan Patrick e Bruno Tabata não participaram da atividade no gramado.
A reportagem de Zero Hora apurou que ambos não tem trabalhado normalmente desde a reapresentação, na terça-feira (26). Os casos geram preocupações diferentes à comissão técnica.
Alan Patrick foi acometido por uma virose nos últimos dias. Ao que tudo indica, o camisa 10 deve ter condições de atuar no domingo (31), contra o Fortaleza.
Bruno Tabata gera mais preocupação. O meia alegou dores musculares, tem sido reavaliado diariamente no clube e, por enquanto, é dúvida para enfrentar os cearenses.
Por outro lado, Thiago Maia tem treinado com bola normalmente e será reforço. O volante sentiu dores na coxa e ficou fora da viagem a Belo Horizonte.