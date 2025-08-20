Torcida recepciona o Inter com Ruas de Fogo antes do confronto com o Flamengo; veja vídeos e fotos

Ruas de Fogo ao lado do estádio Beira-Rio. Jefferson Botega / Agencia RBS

A festa torcida colorada antes do confronto entre Inter e Flamengo, pela volta das oitavas da Libertadores, nesta quarta-feira (20), foi de arrepiar. A tradicional Ruas de Fogo tomou a Avenida Padre Cacique enquanto o ônibus com a delegação colorada chegava ao Beira-Rio.

A atração foi feita com sinalizadores vermelhos, fogos de artifício e muitos cânticos para motivar o Inter nesta partida decisiva. A partida inicia às 21h30min.

O Colorado precisa vencer para seguir vivo na competição. Uma vitória por um gol de diferença leva a decisão para os pênaltis. Triunfos superiores a dois gols de diferença classifica o Inter para as quartas de final.

