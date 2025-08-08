Torcedores do Inter protestam em frente ao Beira-Rio: "Muito dinheiro e pouco futebol"

Torcedores criticaram dirigentes do Inter. Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

Após a eliminação do Inter da Copa do Brasil, os torcedores colorados protestaram em frente ao Beira-Rio nesta sexta-feira (8).

A faixa estendida no gradil da Avenida Padre Cacique tem escrita críticas ao presidente Alessandro Barcellos, ao vice-presidente de futebol José Olavo Bisol e questiona o salário de jogadores como o colombiano Borré e o equatoriano Valencia.

"Libertadores é obrigação"

"Muito dinheiro, pouco futebol", em referência ao alto investimento feito pela direção no elenco para a temporada de 2025, também foi escrito na faixa.

Os torcedores ainda questionaram o técnico Roger Machado, mantido mesmo após a eliminação na última quarta.

"Acorda Roger. Qual o tamanho da tua fome? Libertadores é obrigação", está escrito em outro trecho da faixa.

Fique ligado

O Inter entra em campo novamente no sábado (9), contra o Bragantino, fora de casa. No entanto, na quarta, tem confronto contra o Flamengo pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores.