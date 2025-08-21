Torcedores do Inter protestam contra time e direção: "Sem vergonha"

Torcedores colorados protestam ao final da partida válida pela Libertadores. Rafael Divério / Agência RBS

Alguns torcedores colorados quiseram deixar clara a sua indignação com mais uma eliminação do Inter. Após a derrota por 2 a 0 para o Flamengo e a queda na Libertadores, na noite desta quarta-feira (20), um grupo de cerca de cem colorados realizaram protesto em frente ao vestiário do Beira-Rio.

A gestão do presidente Alessandro Barcellos foi fortemente criticada. Dos jogadores era pedido maior dedicação. "Time sem vergonha" era o coro dos torcedores.

Um forte aparato de segurança foi montado para evitar maiores problemas. Policiais da tropa de choque e de segurança privada fizeram a proteção do local. Alguns gradis foram derrubados durante o protestos.

Para evitar cenas como as do domingo passado (17), quando colorados mostraram sua insatisfação diretamente aos jogadores no estacionamento do Beira-Rio, o local foi isolado. Apenas os atletas tiveram acesso ao segundo piso do edifício-garagem.

Eles saíram do vestiário e passavam em uma passarela sem contato com os torcedores. A situação não impediu que ouvissem impropérios de quem ficou quase até a 1h esperando pela saída dos atletas.

Confira as imagens do protesto