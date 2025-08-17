Titulares na defesa e reservas do meio para frente: o provável Inter para enfrentar o Flamengo no Brasileirão

Valencia e Borré devem ser titulares na partida deste domingo Ricardo Duarte / Inter,Divulgação

O Inter definiu a preservação dos principais titulares para encarar o Flamengo, na noite deste domingo (17), às 18h30min, no Beira-Rio, pelo Brasileirão. A decisão visa o novo confronto, na quarta-feira (20), pela Libertadores.

O último treinamento encaminhou a escalação com time praticamente reserva do meio para frente e poucos donos da posição na defesa. Segundo avaliação da comissão técnica, isso se deve tanto pelo foco quanto pela questão física, para não gerar desgaste ou arriscar lesionar jogadores.

Apenas atletas com baixa probabilidade de problemas musculares devem atuar, como Rochet, Aguirre e Bernabei. Vitão, que atuou pouco nas últimas semanas em virtude de suspensão pelo STJD, também tem alguma chance de aparecer na escalação.

O quarteto foi testado no CT Parque Gigante no último ensaio do time para o segundo confronto diante dos cariocas, considerado o menos importante, já que não vale classificação na Libertadores. Ainda não pode ser descartada alguma troca pontual na equipe, mas a tendência é que os estrangeiros sejam titulares.

Do meio para frente, todos os jogadores testados foram reservas nas últimas partidas. Richard e Bruno Henrique como volantes, Gustavo Prado e Vitinho abertos pelas pontas e no ataque Valencia e Borré.

Os estrangeiros devem atuar lado a lado, assim como foi diante do São Paulo, há duas semanas. A diferença foi o sistema tático. Antes, com três zagueiros, agora com linha de quatro na defesa.

O provável time do Inter para o confronto: Rochet; Aguirre, Clayton Sampaio, Vitão (Victor Gabriel) e Bernabei (Victor Gabriel); Richard, Bruno Henrique, Gustavo Prado e Vitinho; Borré e Valencia.

Os relacionados colorados devem ser confirmados durante o dia, mas a lista não terá: Bruno Tabata, suspenso pelo terceiro amarelo, e Alan Patrick, com desconforto. Outros titulares devem ficar no banco para servir como alternativas para o jogo.