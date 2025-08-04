Thiago Silva tem lesão muscular e está fora do jogo com o Inter pela Copa do Brasil

Renato Portaluppi deverá colocar uma zaga alternativa na decisão contra o Inter. Lucas Merçon / Fluminense,Divulgação

O Fluminense perdeu a principal referência da zaga para enfrentar o Inter, nesta quarta-feira (6), pela Copa do Brasil. O zagueiro Thiago Silva teve constatada uma lesão muscular e está fora do confronto. Com isso, Renato Portaluppi deverá colocar uma zaga alternativa na decisão.

Segundo boletim médico divulgado pelo clube nas redes sociais, o defensor, que completa em setembro 41 anos e é capitão da equipe, teve uma lesão de grau dois na posterior da coxa direita. O período estimado para tratamento, em média, leva um mês. O problema foi sentido na vitória contra o Grêmio no último final de semana.

Com isso, o experiente defensor está fora do jogo com o Colorado. Renato Portaluppi deverá bater o martelo em relação ao substituto apenas no último treinamento da equipe, agendado para segunda-feira (5), no CT Carlos Castilhos.

Freytes, que cumpriu suspensão no Brasileirão, retorna. Ignácio se recupera de lesão ligamentar e ficará de fora também. Com isso, a vaga deverá ficar com Manoel. Outra alternativa, que não deve ser executada, é a improvisação de Thiago Santos, volante de origem.

A prioridade na atividade desta segunda (4) foi a recuperação física dos atletas. A principal dúvida está na formação tática. Hércules, que teve bolha no pé, treinou normalmente nesta segunda e deve atuar contra o Colorado. Renato definirá um esquema com três volantes ou então com Paulo Henrique Ganso.

Fluminense e Inter se enfrentam nesta quarta-feira (6), às 21h30min, no Maracanã.