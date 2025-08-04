Roger pode manter esquema 3-5-2 para o jogo no Maracanã. Renan Mattos / Agencia RBS

Os dias que antecedem o confronto do Inter com o Fluminense, na quarta-feira (6), pela Copa do Brasil, serão de definições importantes sobre a estratégia para tentar reverter a vantagem dos cariocas. Roger Machado aguarda o retorno de Alan Patrick, além de precisar definir as disputas no meio-campo e no ataque.

O camisa 10 deve estar em campo após se recuperar de uma virose que o afastou da última atividade antes da partida contra o São Paulo. Bruno Tabata foi seu substituto na derrota para os paulistas. Outro que deve voltar a ficar à disposição é o volante Bruno Henrique.

Esquema

Caso opte por manter o esquema 3-5-2, o treinador vai mudar a trinca de meio-campistas. Contra o São Paulo, Alan Rodríguez, Luis Otávio e Tabata formaram o meio.

Diante do Fluminense, Luis Otávio disputa posição com Bruno Henrique e Richard. O uruguaio, estreante contra o São Paulo, não está inscrito na Copa do Brasil. Menos cotado, Ronaldo também é uma opção para o setor.

Thiago Maia

Thiago Maia tem retorno garantido para o jogo da próxima quarta-feira. Seu companheiro no meio, no entanto, será definido nos dois treinamentos que Roger terá até a partida no Maracanã. Richard, segundo o próprio treinador, já teria sido titular no último domingo (3).

— O Richard não entrou como titular porque, assim como o Alan e o Tabata, também foi acometido por um quadro de virose durante a semana. Ele se recuperou, mas não completamente. Além disso, houve o desejo de oportunizar o Pastor (Luis Otávio), que vem entrando em muitos jogos e atuando bem — explicou Roger Machado após a derrota para o São Paulo.

Mistério no ataque

Na frente, Carbonero e Ricardo Mathias têm chances de formar a dupla de ataque no Rio de Janeiro. Contra o São Paulo, o treinador escalou Borré e Valencia, mas a formação não surtiu o efeito desejado.