Thiago Maia admite mau momento do Inter na temporada: "Estamos devendo"

Pouco mais de 11 mil torcedores viram o time paulista fazer 2 a 1. Jonathan Heckler / Agencia RBS

O momento de instabilidade do Inter na temporada voltou a aparecer com a derrota deste domingo (3) para o São Paulo no Beira-Rio. Pelo Brasileirão, pouco mais de 11 mil torcedores viram o time paulista fazer 2 a 1.

Essa foi a segunda derrota consecutiva do Colorado na temporada. A equipe de Roger Machado havia perdido na última quarta-feira (30), para o Fluminense, pela Copa do Brasil.

Após o jogo, o meio-campista Thiago Maia admitiu o mau momento vivendo pelo Inter.

— Pedir desculpas ao nosso torcedor. Estamos devendo, sabemos disso. Hoje, começamos bem, mas tomamos o gol. Agora, virar a chave. Reverter o resultado na Copa do Brasil. Ter cabeça boa. É nos abraçarmos todos e darmos nosso máximo por essa camisa. Precisamos dar a volta para cima — analisou.

O time de Roger Machado, agora, precisa reverter o resultado na Copa do Brasil, quando duela novamente contra o Fluminense, dessa vez no Maracanã na próxima quarta. Na ida, o Inter perdeu por 2 a 1.