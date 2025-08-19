Carbonero pode ser relacionado para o jogo contra o Flamengo. Duda Fortes / Agencia RBS

O último treino do Inter, na tarde desta terça-feira (19), no CT Parque Gigante, antes de encarar o Flamengo, pela Libertadores, será decisivo para saber se Carbonero estará entre os relacionados para a partida.

O colombiano, que se recupera de lesão sofrida no começo do mês, na coxa esquerda, tem realizado tratamento em três turnos para ficar à disposição. Há chance de ele estar no banco de reservas.

O problema foi sentido no último dia 6, no Maracanã, no primeiro tempo da eliminação para o Fluminense da Copa do Brasil. O ponta teve uma lesão no adutor da coxa esquerda. O clube informou que o problema não tem relação com outras lesões sofridas na temporada, embora a região seja a mesma.

Desde a semana passada, o jogador, que estava ciente da possibilidade de atuar contra o Flamengo, contratou um profissional de fisioterapia para sessões particulares para tentar acelerar o retorno. A comissão técnica colorada iniciou os trabalhos físicos de manutenção da capacidade física.

Reavaliação final

A última reavaliação do atleta está agendada para antes do último treino. A ideia de Roger Machado é relacionar o extrema para o confronto diante dos cariocas, desde que Carbonero tenha condições de participar das atividades em campo e não apresente desconforto ou risco de sofrer nova lesão.

Provável escalação

A escalação está encaminhada. Em condições normais, Carbonero disputaria a titularidade com Bruno Tabata ou Wesley. Porém, em caso de retorno, ele deverá ser alternativa para o segundo tempo.

A formação do Inter para a partida tem Rochet; Aguirre, Vitão, Juninho e Bernabei; Thiago Maia, Alan Rodríguez, Bruno Tabata, Alan Patrick e Wesley; Ricardo Mathias.

Concentração colorada

Após o treino, a delegação colorada iniciará o período de concentração para a decisão. Os relacionados serão divulgados somente na quarta-feira (20), no final da manhã.