"Teria condições de ter resultado melhor", justifica Roger Machado sobre equipe que iniciou na derrota contra o Flamengo

Roger Machado mandou a campo alguns titulares apenas no segundo tempo. Jefferson Botega / Agencia RBS

A escalação do Inter neste domingo (17), contra o Flamengo, deixava claro que o foco estava no jogo de quarta-feira (20), pela Libertadores. Porém, o técnico Roger Machado afirmou, após a derrota por 3 a 1 no Beira-Rio, que a equipe que foi a campo tinha condições de conquistar um resultado melhor.

— É claro que a gente precisa sentir a derrota do Brasileirão, afinal de contas, a equipe que nós levamos para campo teria condições de ter resultado melhor, pelas peças que a gente levou. Mas tomando dois gols logo nos primeiros 10, 12 minutos, e isso tira muito o entusiasmo de todos, inclusive do estádio — explicou Roger na entrevista coletiva.

Conforme o treinador, a opção por poupar alguns titulares foi para deixá-los mais descansados para o jogo de volta das oitavas de final da Libertadores, novamente contra o Flamengo, na quarta-feira. Contudo, na segunda etapa, quando o Inter já perdia a partida, Roger Machado mandou a campo Bernabei, Thiago Maia, Wesley, Ricardo Mathias e Alan Rodríguez.

— A ideia era, sim, pensar no jogo de quarta-feira, colocando uma equipe alternativa, mas não vi fragilidade ao ponto que sacrificasse, que pudesse desenhar o resultado do jogo — ponderou.

Titulares no segundo tempo

O técnico explicou, ainda, que a utilização de alguns titulares no segundo tempo foi para acabar a partida com uma melhor impressão perante ao torcedor.

— A ideia era a gente levar o time para a quarta mais descansado possível e colocar os jogadores no campo, controlando o volume deles. Claro que tu corre o risco dos jogadores machucarem, mas felizmente não aconteceu. Colocar os jogadores em campo foi para que a gente acabasse com um cenário, mesmo de derrota, um cenário positivo, de entusiasmo — justificou o treinador, que reforçou a melhora da equipe e o apoio da torcida após o apito final.

Entrevista coletiva de Roger Machado