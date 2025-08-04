"Temos a responsabilidade de melhorar", afirma Borré após nova derrota do Inter

Colombiano foi titular na partida, mas não chutou a gol. Duda Fortes / Agencia RBS

A pressão sob o Inter aumentou com a derrota para o São Paulo neste domingo (3). Depois de perder para o Fluminense na Copa do Brasil na quarta, o Colorado viu os paulistas vencerem por 2 a 1 no Beira-Rio.

O ambiente ganhou contornos de tensão com a demora do técnico Roger Machado em aparecer para a entrevista coletiva. Após a partida, Borré explicou o que aconteceu e admitiu a responsabilidade dos atletas na má fase colorada.

— Tivemos nosso "fechamento", como chamam aqui. Algo normal onde o Roger expõe seu ponto de vista, onde fala o que precisamos melhorar e corrigir. Somos conscientes e realistas de que temos responsabilidade, todos os jogadores, principalmente eu. Temos a responsabilidade de melhorar individualmente, dar nosso melhor. Quarta-feira, uma vitória nos dá a alegria que estamos necessitando — afirmou o camisa 19.

O colombiano também lamentou a derrota para o São Paulo. Com o resultado, o Inter seguiu com 22 pontos e agora ocupa a 12ª posição na tabela.

— Sabemos que estamos em um momento difícil. Não é bom perder, ainda mais dentro de casa. Não queremos deixar essa imagem, mas sabemos o que temos pela frente na quarta. É uma partida importante para a gente. É algo que pode virar a chave e pode mudar tudo — completou.

O time de Roger Machado, agora, precisa reverter o resultado na Copa do Brasil, quando duela novamente contra o Fluminense, dessa vez no Maracanã na próxima quarta. Na ida, o Inter perdeu por 2 a 1.