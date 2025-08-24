Tabata responde sobre momento difícil do Inter na temporada: "Os erros têm custado caro"

Tabata marcou o único fol do Inter na partida. Ricardo Duarte / Internacional/Divulgação

A única notícia positiva da derrota do Inter para o Cruzeiro, no sábado (23), pelo Brasileirão, foi Bruno Tabata. Ele foi o autor do único gol colorado e fez uma partida mais ativa em relação aos últimos jogos.

No entanto, o Inter vem de quatro derrotas consecutivas na temporada. Contra o Cruzeiro, o Colorado não desempenhou bem e aumentou a pressão sobre o trabalho de Roger Machado.

— Hoje foi um jogo em que sofremos um pouco no início, mas nos acertamos na partida. No segundo tempo, quando a gente estava bem no jogo, sofremos o gol. E fora de casa é complicado. Estamos atravessando uma fase pior do que já vivemos neste ano e no ano passado — explicou Tabata.

Além das derrotas, o desempenho ruim dentro de campo custou duas eliminações de copas. O Inter perdeu o confronto para o Fluminense pela Copa do Brasil, e foi dominado pelo Flamengo na Libertadores.

— A assimilação do trabalho é a mesma, a gente busca fazer o que o treinador pede. Mas os erros têm custado caro, enquanto em outros momentos não custaram. Agora é baixar a cabeça e trabalhar, não tem muito o que fazer ou lamentar. Temos um jogo em casa, onde a gente tem a obrigação de vencer, temos tudo para dar um trampolim e voltar às vitórias no Brasileirão, que é o nosso objetivo — afirmou.

O Inter volta a jogar no domingo (31), pelo Brasileirão, no Beira-Rio, contra o Fortaleza.







