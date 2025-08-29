Sugestões de atletas a Roger, respaldo presidencial e cobranças: os bastidores de uma semana tensa no Inter

Treinador colorado tem o cargo sob ameaça. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

A semana do Inter foi marcada por cobranças internas, respaldo a Roger, sugestões de atletas e conversa com torcida organizada. Neste contexto e sob pressão e tensão, o time se prepara para o jogo contra o Fortaleza, neste domingo (31), no Beira-Rio, que será decisivo para o futuro da comissão técnica.

Conforme apurado por Zero Hora, a reapresentação, na terça-feira (26), foi marcada por duas reuniões: uma da direção com o elenco e outra entre alguns líderes do grupo e o técnico Roger Machado.

Na primeira, o presidente Alessandro Barcellos respaldou novamente, diante de todos os atletas, a sua confiança no trabalho do treinador e lembrou que este mesmo time já performou em alto nível no ano passado e no início deste ano. A manifestação foi considerada um misto de cobrança com motivação.

No mesmo dia, algumas lideranças do elenco tiveram uma conversa privada com Roger e, na sala do treinador, apresentaram sugestões para uma melhora do time. Conforme apurado pela reportagem, nem todos os apontamentos foram acatados pelo comandante.

Já na quarta-feira (27), dirigentes receberam integrantes de uma torcida organizada e ouviram cobranças por um melhor futebol. Apesar de não ter havido qualquer tipo de ameaça ou violência, conversas deste tipo sempre são vistas como um sinal de tensão no ambiente, ainda que velada.

Porém, segundo relatado por pessoas com trânsito no vestiário, todas as reuniões citadas acima ocorreram em alto nível, sem qualquer tipo de exaltação de ânimos.

Equipe esboçada

Nesta sexta-feira (29), Roger esboçou pela primeira vez o time titular do Inter para a partida de domingo (31), contra o Fortaleza, que pode definir o seu futuro no cargo. Sem Bruno Tabata, lesionado, e Carbonero, poupado, o treinador escalou a equipe com Vitinho e Wesley nas pontas.

O time teve: Rochet; Braian Aguirre, Vitão, Juninho e Bernabei; Thiago Maia, Alan Rodríguez e Alan Patrick; Vitinho, Ricardo Mathias e Wesley.

Bruno Tabata está vetado da partida pelo departamento médico. Carbonero, por outro lado, é presença confirmada na partida. A dúvida é se o colombiano será titular, na vaga de Vitinho ou Wesley, ou se entrará no segundo tempo.

