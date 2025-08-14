STJD adia julgamento de volante do Inter 

Ronaldo foi denunciado pela expulsão no jogo contra o Sport, em Recife, em maio. Paulo Paiva/Sport Recife / Reprodução

O Inter poderá utilizar Ronaldo sem qualquer restrição contra o Flamengo, no domingo (17), pelo Brasileirão. O meio-campista seria julgado pelo Supremo Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), mas um “erro interno” adiou a apreciação do caso. Uma nova data deverá se confirmada em breve.

Segundo apuração de Zero Hora, a 4ª comissão disciplinar teve um imprevisto que impossibilitou a apreciação da causa nesta quinta-feira (14). Logo, o departamento jurídico do clube não teve que fazer a defesa do jogador.

O volante foi denunciado pela expulsão no jogo contra o Sport, em Recife, em maio. Ele está enquadrado no artigo 254, inciso 1º do CBJD, por “conduta contrária à disciplina ou ética desportiva" e poderia pegar de 4 a 12 partidas de suspensão.

Agora, o clube aguarda uma nova data para o julgamento. A tendência é de que o Tribunal confirme a sessão somente para daqui algumas semanas.