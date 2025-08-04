Sob pressão, Roger reconhece instabilidade do Inter, mas garante: "Motivado para encontrar soluções"

Roger viu seu time ser superado por 2 a 1 neste domingo. Ricardo Duarte / SC Internacional/Divulgação

O Inter perdeu para o São Paulo por 2 a 1, neste domingo (3), pela 18ª rodada do Brasileirão e deixou o estádio vaiado. Escalado com três zagueiros e um time misto, pensando na decisão com o Fluminense na quarta (6), a equipe comandada por Roger conheceu a segunda derrota consecutiva — novamente no Beira-Rio.

Com os resultados negativos, um ambiente de pressão aumenta no Colorado. Inclusive, já no vestiário, houve uma longa reunião entre o elenco, comissão e membros da direção após o revés para a equipe paulista: Roger chegou a sua coletiva quase uma hora após o fim da partida — um tempo bem maior do que o habitual.

— A permanência de qualquer treinador no cargo depende das vitórias. A gente sabe que eliminações acarretam prejuízos. Eu me sinto prestigiado, as reuniões são frequentes, sobre planejamento, o momento, as necessidades, a divisão das responsabilidades. Isso foi um pouco do que foi conversado lá dentro (no vestiário) — explicou Roger, que completou:

— Todos os problemas, de qualquer time, começam e terminam no campo, buscando soluções para passar esse momento, a gente vai passando por essa fase, que é maior um pouco de instabilidade que gostaríamos, mas ela vai passar. Me sinto motivado e trabalhado para encontrar essas soluções.

Avaliação do jogo

Sobre a derrota e a escolha para mudar o esquema de sua equipe, Roger falou:

— A motivação de colocar uma estrutura diferente foi em função do adversário, que também joga com uma estrutura com três zagueiros e faz o espelhamento. Também proporcionar a entrada de dois atacantes à frente, buscando justamente tentar solucionar a nossa baixa efetividade ofensiva. Bastante criação, mas pouca eficiência no ataque.

E complementou:

— A gente fez um jogo equilibrado. Tomamos dois gols de bola parada, numa da variável que a gente tinha sofrido poucos gols. Porém, em alguma medida, a gente conseguiu ter um controle, mas, novamente, insuficiente para definir o jogo a nosso favor. É a busca por alternativa, tentando achar soluções para esse mau momento, não abrindo nunca a mão da responsabilidade como treinador de buscar a alternativa para que a gente consiga passar por essa instabilidade.

Pressionado, o Inter volta a campo na quarta, contra o Fluminense, pela volta das oitavas da Copa do Brasil, no Maracanã. Na ida, perdeu por 2 a 1.