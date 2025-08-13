"Só conheci uma rivalidade maior do que o Gre-Nal", afirma Zico

Zico (D) concedeu entrevista a Zero Hora no Rio de janeiro Gleydson Ferreira / Agência RBS

Zico tem ótimas recordações do Rio Grande do Sul. Foi campeão brasileiro no Estádio Olímpico em 1982, e, em 1987, seu Flamengo ganhou o campeonato nacional sobre o Inter. Em Porto Alegre, colecionou gols pela Seleção Brasileira (e lembra de todos).

Em conversa exclusiva com Zero Hora, no Rio, o Galinho contou que nem sempre teve uma relação amorosa com os gaúchos, sofreu com críticas no início da carreira, mas guarda com carinho os aplausos recebidos na Arena em 2012, no jogo beneficente promovido por Ronaldo e Zidane.

Para ele, o Gre-Nal só perde em rivalidade para um clássico no mundo. E ele tem propriedade para falar e lembrar histórias.

Confira a entrevista:

No RS, temos o costume de trazer um olhar bastante local. Quais são as lembranças que o senhor tem dos gaúchos, em geral?

Algumas boas, algumas engraçadas. Em termos da rivalidade, de todos os anos que tenho de futebol, o Gre-Nal só perde para Fenerbahçe e Galatasaray, na Turquia. Essa conheço bem, e até são azul e vermelho também. No início, sofri um pouquinho em São Paulo e no Rio Grande do Sul porque me criticavam, sem eu ter feito nada contra ninguém, só porque eu era do Rio de Janeiro. Isso me deixava um pouco chateado. "Ah, porque é jogador de Maracanã, porque era isso e tal", diziam. Aos poucos pude mostrar resultado.

Depois mudou?

Hoje a receptividade é fantástica, maravilhosa. Uma das maiores emoções que senti foi no jogo dos amigos do Ronaldo e do Zidane, na abertura da Arena do Grêmio. Não vi na escalação, não soube como o pessoal reagiu. Aí começou o jogo, bola para cá, bala para lá, deram a bola para mim. Quando pisei na bola, o estádio todo aplaudiu. Fiquei com a bola assim e pensei: "vou ficar mais um pouquinho". Sabe, foi uma sensação bacana, legal, de agradecimento ali e tal, mas eu tinha que pensar na bola e no jogo também (risos).

Zico no jogo festivo em Porto Alegre, em 2012. Fernando Gomes / Agencia RBS

Quais foram as divertidas?

Quando jogávamos contra o Inter e ficávamos na concentração do Grêmio. No Olímpico mesmo, embaixo da arquibancada. E o contrário também, dormíamos no Beira-Rio quando enfrentávamos o Grêmio. Contra o Inter, nós no Olímpico, o doutor nos chama para o almoço e fala assim: "Vou pedir desculpa a vocês, mas na salada não tem tomate. Não tem nada vermelho no Olímpico" (risos).

E no Beira-Rio?

Eles nos alertavam, de não andar com roupa da cor do rival. No Beira-Rio, fomos jogar uma sinuca na concentração e não tinha a bola 5 (azul). É impressionante (risos). Vocês são doidos aqui. Entendeu? Era um negócio fantástico.

