Sem Wesley, Inter divulga relacionados para jogo contra o Fortaleza

O técnico Roger Machado não vai contar com Wesley na partida do Inter contra o Fortaleza, às 20h30min deste domingo (31), no Beira-Rio, pelo Brasileirão. O atacante é baixa na lista de relacionados divulgada pelo clube, já que tem negociações avançadas para deixar o Colorado.
O Al-Rayyan, do Catar, fez uma proposta de cerca de 10 milhões de dólares pelo atleta. O Inter, que tem direito a 50% deste valor, encaminhou a venda de Wesley, que não atua mais pelo time de Roger.
Além dele, Borré, expulso no último jogo, e Bruno Tabata, com lesão na coxa direita, também ficam de fora. Por outro lado, o treinador conta com Thiago Maia, recuperado de desconforto muscular, Valencia e Vitinho, que cumpriram suspensão.
Um provável Inter para enfrentar o Fortaleza tem: Rochet; Aguirre, Vitão, Juninho e Bernabei; Thiago Maia, Alan Rodríguez e Alan Patrick; Vitinho, Carbonero e Ricardo Mathias.
Confira a lista de relacionados:
