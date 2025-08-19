Sem repetir escalação desde março, Flamengo usa imprevisibilidade como arma contra o Inter

Treinador ressaltou manutenção no estilo de jogo. Adriano Fontes / Flamengo

O elenco vasto e o elemento surpresa têm sido uma das principais armas do Flamengo na temporada. Desde março, o técnico Filipe Luís não repete a escalação de um jogo para outro. Para enfrentar o Inter nesta quarta-feira (20), pelas oitavas de final da Libertadores, não será diferente.

A última vez que os mesmos 11 jogadores iniciaram duas partidas seguidas foi nas finais do Campeonato Carioca, conquistado sobre o Fluminense. Depois disso, foram 34 variações diferentes por Brasileirão, Copa do Brasil, Libertadores e Mundial de Clubes.

— Sempre existem ajustes. Muitas vezes os analistas conseguem ver estes ajustes que fazemos no nosso plano de jogo. Em cada jogo é uma história diferente, mas se você vê o modelo do Flamengo é sempre o mesmo, independente do adversário que jogamos — comentou o treinador flamenguista após a vitória do último domingo (17), no Beira-Rio, e completou:

— É tentar pressionar, ter a bola, propor o jogo, controlar o jogo e finalizar o máximo de vezes no gol adversário.

Provável escalação

Um último treino realizado no CT do Grêmio, na tarde desta terça-feira (19), serviu para definir o time para encarar o Colorado. Já se sabe que a equipe não será a mesma que venceu o Inter pelo Brasileirão.

Preservados no fim de semana, o lateral-esquerdo Alex Sandro e o atacante Bruno Henrique devem retomar as vagas de Ayrton Lucas e Pedro, respectivamente.

Ainda existem dúvidas no ataque, entre Luiz Araújo e Plata, e no meio-campo, entre Allan e Saúl Ñíguez.

— Temos que lembrar que, quando o Saúl pisou aqui no Flamengo, não estava treinando com nenhuma equipe e vinha de férias. Dei minutos para ele em alguns jogos para tentar recuperar o mais rápido possível e ele pegar a forma física jogando — explicou Filipe Luís antes de alertar:

— Esta função do volante, para mim, é importante, é o coração do time, ela exige um pouco mais de conteúdo tático, treinos e vídeos. Então, não é simples de chegar e jogar, mas ele fez um grande jogo.

Uma provável formação rubro-negra teria: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Allan (Saúl), Jorginho, Luiz Araújo (Plata), Arrascaeta e Samuel Lino; Bruno Henrique (Pedro).

A partida contra o Inter ocorre às 21h30min, no Beira-Rio. Por ter vencido por 1 a 0 no primeiro confronto, o Flamengo tem vantagem do empate. Para se classificar, o Inter precisa vencer por dois ou mais gols de diferença no tempo normal. Vitória colorada com um gol de vantagem leva a decisão da vaga para as quartas de final da Libertadores para os pênaltis.

