Sem Alan Patrick, Inter confirma relacionados para encarar o Flamengo neste domingo

Alan Patrick não foi relacionado para partida deste domingo contra o Flamengo por "controle de carga". Duda Fortes / Agencia RBS

O Inter confirmou a lista de relacionados para enfrentar o Flamengo, pelo Brasileirão, neste domingo (17), às 18h30min, no Beira-Rio. Alan Patrick foi preservado da partida pelo foco no novo encontro com os cariocas, pela Libertadores, na quarta-feira (20). O time deverá ser praticamente todo reserva.

A relação foi divulgada pelo clube nas redes sociais. O Inter justifica a ausência do capitão em virtude de "controle de carga". A comissão técnica projeta ter o meia em plenas condições físicas na decisão do meio da semana.

Todos os demais atletas considerados titulares ficam, no mínimo, no banco como alternativas. A única baixa é Bruno Tabata, suspenso pelo terceiro amarelo.

Alguns testes foram realizados no último treino. Rochet e Aguirre são os únicos titulares que tendem a começar. O lateral pode atuar tanto na direita como na esquerda. Vitão e Bernabei possuem chances de aparecer na escalação inicial.

A provável formação tem: Rochet; Aguirre, Vitão (Juninho), Victor Gabriel e Bernabei (Alan Benítez); Richard, Bruno Hernique, Gustavo Prado e Vitinho; Borré e Valencia.

Mais uma vez, dois jovens foram chamados para compor a delegação: o zagueiro Pedro Kauã e o atacante Raykkonen.

Confira a lista com os 23 relacionados:

Goleiros: Rochet e Anthoni

Rochet e Anthoni Laterais: Alan Benítez, Bernabei e Braian Aguirre

Alan Benítez, Bernabei e Braian Aguirre Zagueiros: Vitão, Clayton Sampaio, Victor Gabriel, Juninho e Pedro Kauã

Vitão, Clayton Sampaio, Victor Gabriel, Juninho e Pedro Kauã Volantes: Alan Rodríguez, Richard, Bruno Henrique, Luis Otavio e Thiago Maia

Alan Rodríguez, Richard, Bruno Henrique, Luis Otavio e Thiago Maia Meias: Oscar Romero e Gustavo Prado

Oscar Romero e Gustavo Prado Atacantes: Borré, Valencia, Wesley, Vitinho, Ricardo Mathias, Raykkonen