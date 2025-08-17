Sem Alan Patrick, Inter confirma relacionados para encarar o Flamengo neste domingo

O Inter confirmou a lista de relacionados para enfrentar o Flamengo, pelo Brasileirão, neste domingo (17), às 18h30min, no Beira-Rio. Alan Patrick foi preservado da partida pelo foco no novo encontro com os cariocas, pela Libertadores, na quarta-feira (20). O time deverá ser praticamente todo reserva.
A relação foi divulgada pelo clube nas redes sociais. O Inter justifica a ausência do capitão em virtude de "controle de carga". A comissão técnica projeta ter o meia em plenas condições físicas na decisão do meio da semana.
Todos os demais atletas considerados titulares ficam, no mínimo, no banco como alternativas. A única baixa é Bruno Tabata, suspenso pelo terceiro amarelo.
Alguns testes foram realizados no último treino. Rochet e Aguirre são os únicos titulares que tendem a começar. O lateral pode atuar tanto na direita como na esquerda. Vitão e Bernabei possuem chances de aparecer na escalação inicial.
A provável formação tem: Rochet; Aguirre, Vitão (Juninho), Victor Gabriel e Bernabei (Alan Benítez); Richard, Bruno Hernique, Gustavo Prado e Vitinho; Borré e Valencia.
Mais uma vez, dois jovens foram chamados para compor a delegação: o zagueiro Pedro Kauã e o atacante Raykkonen.
Confira a lista com os 23 relacionados:
- Goleiros: Rochet e Anthoni
- Laterais: Alan Benítez, Bernabei e Braian Aguirre
- Zagueiros: Vitão, Clayton Sampaio, Victor Gabriel, Juninho e Pedro Kauã
- Volantes: Alan Rodríguez, Richard, Bruno Henrique, Luis Otavio e Thiago Maia
- Meias: Oscar Romero e Gustavo Prado
- Atacantes: Borré, Valencia, Wesley, Vitinho, Ricardo Mathias, Raykkonen
