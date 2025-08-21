Roger valida pressão no Inter e afirma: "Aqui estarei enquanto a direção assim entender"

Técnico tem sido questionado pelos resultados recentes. Renan Mattos / Agencia RBS

Pouco mais de um ano no cargo, Roger Machado vive seu maior momento de instabilidade no Inter. Depois dos recente maus resultados no Brasileirão somados, principalmente, às eliminações nas copas (do Brasil e da Libertadores), o técnico vê seu trabalho pressionado.

Após a eliminação para o Flamengo na competição continental, nesta quarta-feira (20), o treinador foi vaiado por torcedores no Beira-Rio. Depois do jogo, ele validou a pressão da torcida e a considerou como natural diante da cultura do futebol brasileiro.

— Eu penso que toda e qualquer frustração por eliminação acarreta em pressão no cargo de treinador. Faz parte da cultura do futebol brasileiro. Tem aí pelo menos dois meses de instabilidade — avaliou, e completou:

— Não tem nada de errado na frustração dos torcedores, sobretudo depois do otimismo de um ano que começou muito bem.

O treinador enfatizou que sua permanência no clube está nas mãos da presidência do Inter:

— Esse cargo não pertence a mim, pertence à direção do clube. E aqui estarei enquanto a direção entender que o meu trabalho possa surtir fruto e reverter a situação que foi criada.

Leia Mais Na noite da eliminação do Inter para o Flamengo, torcida vai da esperança à resignação

Baixa produtividade

Uma das críticas ao Inter contra o Flamengo foi a pouca quantidade de finalizações. O Colorado acertou apenas um chute ao gol na partida no Beira-Rio.

Roger defendeu seu trabalho, ainda identificando a instabilidade de seu time:

É um momento de instabilidade que está demorando a passar, mas está dentro dessa janela de muitas decisões ROGER MACHADO Sobre o momento vivido pelo Inter.

— O que sustenta é o meu trabalho no dia a dia. E em outros momentos que a gente finalizou muito, teve muita produção. O futebol é feito de momentos. Esse ciclo é de baixo. Já foi de muita alta. Então o que sustenta é o que foi feito até então.

O treinador ressaltou que é necessário analisar o momento, superar as críticas e seguir trabalhando para sair da má fase.

— Sem tirar esse recorte, que ele é muito importante, mas a gente tem que analisar a parte imediata, que são as eliminações, mas analisar o todo. É um momento de instabilidade que está demorando a passar, mas está dentro dessa janela de muitas decisões. As eliminações frustram os atletas, o torcedor, as críticas chegam em função do trabalho. Minha motivação é seguir trabalhando — disse.

Confira a entrevista coletiva completa de Roger Machado

Leia Mais O que resta para o Inter em 2025 após a eliminação na Libertadores?