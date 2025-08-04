Roger se diz confiante na virada do Inter contra o Fluminense: "O que me dá garantia é a indignação dos jogadores"

Treinador admite que time não passa por um bom momento. Duda Fortes / Agencia RBS

A derrota para o São Paulo no Beira-Rio, neste domingo (3), fez com que aumentasse a pressão no vestiário do Inter. Especialmente num cenário conectado com a missão de reverter o resultado adverso — 2 a 1 na ida — contra o Fluminense, nas oitavas da Copa do Brasil.

Ainda assim, mesmo pressionado, Roger voltou a demonstrar confiança na classificação colorada e, mais do que isso, em superar o mau momento vivido pelo clube.

— O que me dá a garantia é o poder e a indignação dos jogadores, a mobilização. A gente não precisa fazer algo totalmente diferente para dar certo, só precisa conseguir voltar a fazer o que a gente já fez bem, e fez muito bem — disse o treinador.

Na entrevista após a derrota por 2 a 1 para o São Paulo, em mais de uma vez mostrou confiança no vestiário do Inter:

— Então é isso que me dá confiança, que o momento técnico dos jogadores, dentro do modelo que a gente tem, consiga transformar em atuação e que faça com que a gente passe de fase.

Para avançar na Copa do Brasil, o time de Roger precisa vencer o Fluminense, no Maracanã, por mais de dois gols de diferença. Caso vença por apenas um gol de vantagem, a vaga será decidida nas penalidades. O duelo será às 21h30min de quarta-feira (6).