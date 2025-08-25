Roger pode ganhar três reforços para encarar o Fortaleza pelo Brasileirão

Thiago Maia será reavaliado, mas deverá ser liberado para jogar contra o Fortaleza. Ricardo Duarte, Inter / Divulgação

O Inter tentará iniciar uma recuperação no Brasileirão, no domingo (31), no Beira-Rio, diante do Fortaleza. Roger Machado poderá ganhar o retorno de três jogadores para a partida, que pode ser definitiva para a sequência do treinador, após uma série de resultados negativos. Em compensação, Borré, expulso contra o Cruzeiro, não poderá ganhar a posição por suspensão.

Duas voltas são garantidas: Valencia e Vitinho. Ambos não estavam disponíveis para o confronto do último sábado (23), no Mineirão, pelo terceiro amarelo recebido na rodada anterior. A tendência é que a dupla fique no banco de reservas neste final de semana.

O terceiro retorno é no meio-campo. Thiago Maia foi preservado por desconforto muscular no adutor da coxa direita. Ele será reavaliado, mas deverá ser liberado para jogar contra os cearenses. Com isso, Richard deve voltar ao banco de reservas.

Gabriel Mercado, que se recupera de lesão na panturrilha direita, tem avançado no aprimoramento físico. O argentino, de 38 anos, está na fase de retreinamento, quando o clube já permite trabalhos leves no campo, mas sem atividades coletivas com os demais jogadores. Há pequenas chances dele ser relacionado contra o Fortaleza.

A reapresentação colorada está agendada para terça-feira (26) no CT Parque Gigante. Serão cinco atividades até o compromisso das 20h30min em Porto Alegre. Após o confronto, os atletas devem ganhar alguns dias de descanso em virtude da data Fifa.